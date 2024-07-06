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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области при атаке дрона получил ранения водитель грузовика

Курский губернатор сообщил о ранении водителя грузовика при атаке дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Украинский дрон атаковал грузовой автомобиль недалеко от села Гончаровка в Курской области, водитель получил ранения, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

По словам Смирнова, водителя госпитализируют в Курскую областную больницу.

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

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В частности, в ночь на 6 июля в Курской области объявляли опасность атаки дронов, сигнал действовал пять с половиной часов. Накануне вечером в регионе объявляли ракетную тревогу.

Минобороны России отчитывалось об уничтожении семи дронов в Курской области за прошедшую ночь.

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Теги
Россия Украина Курская область беспилотники Алексей Смирнов
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