В Курской области при атаке дрона получил ранения водитель грузовика
Курский губернатор сообщил о ранении водителя грузовика при атаке дрона
Украинский дрон атаковал грузовой автомобиль недалеко от села Гончаровка в Курской области, водитель получил ранения, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
По словам Смирнова, водителя госпитализируют в Курскую областную больницу.
После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.
В частности, в ночь на 6 июля в Курской области объявляли опасность атаки дронов, сигнал действовал пять с половиной часов. Накануне вечером в регионе объявляли ракетную тревогу.
Минобороны России отчитывалось об уничтожении семи дронов в Курской области за прошедшую ночь.