Курский губернатор сообщил о ранении водителя грузовика при атаке дрона

В Курской области при атаке дрона получил ранения водитель грузовика

Фото: Google Maps

Украинский дрон атаковал грузовой автомобиль недалеко от села Гончаровка в Курской области, водитель получил ранения, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

По словам Смирнова, водителя госпитализируют в Курскую областную больницу.

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

В частности, в ночь на 6 июля в Курской области объявляли опасность атаки дронов, сигнал действовал пять с половиной часов. Накануне вечером в регионе объявляли ракетную тревогу.

Минобороны России отчитывалось об уничтожении семи дронов в Курской области за прошедшую ночь.