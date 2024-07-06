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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Токаев заявил о готовности дать площадку для переговоров Баку и Еревана

Токаев: Казахстан готов предоставить площадку для переговоров Баку и Еревана
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Казахстан готов в любой момент предоставить площадку для переговоров Азербайджана и Армении, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств в азербайджанском городе Шуша.

«Казахстан неизменно выступает в поддержку миротворческих усилий. Мы готовы в любое время предоставить свою площадку для мирных переговоров между Баку и Ереваном», — сказал казахский лидер.

Токаев призвал народы сохранять солидарность и решать конфликты и противоречия при помощи конструктивного диалога. Он отметил, что «в деле установления мира» между Азербайджаном и Арменией «наметились положительные тенденции».

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Никол Пашинян и&nbsp;Касым-Жомарт Токаев

Казахстан впервые выступил в качестве посредника между Баку и Ереваном весной. 10–11 мая в Алма-Ате для мирных переговоров встретились министры иностранных дел двух стран Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян.

По результатам встречи оба МИДа, Азербайджана и Армении, опубликовали одинаковые сообщения, в которых говорилось, что главный итог переговоров — готовность и дальше обсуждать проект мирного соглашения и договариваться «по оставшимся открытым вопросам, по которым все еще существуют разногласия».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прошлой осенью, говоря о мирном договоре с Азербайджаном, обозначил три принципа, на которых тот может быть подписан: признание территориальной целостности друг друга, делимитация на основе Алма-Атинской декларации 1991 года за подписью 11 бывших советских республик и разблокирование региональных коммуникаций.

МИД Азербайджана среди принципов урегулирования упоминал взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, отсутствие территориальных претензий друг к другу, воздержание от угроз безопасности, делимитацию и демаркацию государственной границы, а также установление дипломатических отношений.

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Теги
Казахстан Азербайджан Армения переговоры Касым-Жомарт Токаев
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