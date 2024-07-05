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Военная операция на Украине ,  
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В Одесской области Украины прозвучали взрывы

В Одесской области Украины прозвучала серия взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Серия взрывов прозвучала в Одесской области Украины, передают «Страна» и ТСН.

Издания сообщили о взрывах около 18:10 и 18:15 мск соответственно. По данным «Страны», они раздались в окрестностях Овидиополя.

Мэр Одессы Геннадий Труханов около 17:55 мск призвал жителей города оставаться в укрытиях.

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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

В регионе на тот момент была объявлена воздушная тревога, следует из данных сервисов, отслеживающих соответствующие оповещения. Аналогичный режим действовал в соседней Николаевской области. Около 18:22 тревогу отменили.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Украина Военная операция на Украине взрывы Одесская область
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