В Одесской области Украины прозвучали взрывы

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Серия взрывов прозвучала в Одесской области Украины, передают «Страна» и ТСН.

Издания сообщили о взрывах около 18:10 и 18:15 мск соответственно. По данным «Страны», они раздались в окрестностях Овидиополя.

Мэр Одессы Геннадий Труханов около 17:55 мск призвал жителей города оставаться в укрытиях.

В регионе на тот момент была объявлена воздушная тревога, следует из данных сервисов, отслеживающих соответствующие оповещения. Аналогичный режим действовал в соседней Николаевской области. Около 18:22 тревогу отменили.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.