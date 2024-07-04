Труханов заявил о повреждениях портовой инфраструктуры в Одесской области
В Одесской области при взрыве получили повреждения портовая инфраструктура и здания, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
«Повреждены здания и другие конструкции портовой инфраструктуры. Возник пожар, который ликвидировали», — говорится в сообщении.
4 июля в порту Черноморска в Одесской области произошел взрыв, об угрозе атаки в Черноморске и окрестностях Одессы информировали сервисы, отслеживающие сигналы воздушной тревоги в украинских регионах.
В 16:59 мск в области дали отбой воздушной тревоге.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.