Труханов заявил о повреждениях портовой инфраструктуры в Одесской области

Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Одесской области при взрыве получили повреждения портовая инфраструктура и здания, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«Повреждены здания и другие конструкции портовой инфраструктуры. Возник пожар, который ликвидировали», — говорится в сообщении.

4 июля в порту Черноморска в Одесской области произошел взрыв, об угрозе атаки в Черноморске и окрестностях Одессы информировали сервисы, отслеживающие сигналы воздушной тревоги в украинских регионах.

В 16:59 мск в области дали отбой воздушной тревоге.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.