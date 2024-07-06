Вице-премьер Сербии Александар Вулин, отвечая на требования Евросоюза ввести санкции против России, заявил, что республика «сама выбирает своих друзей». Слова вице-премьера приводит пресс-служба партии «Движение социалистов», лидером которой он является.

«Когда Евросоюз просит Сербию ввести санкции против России из-за принципа неизменности границ [Украины], то заявление представителя ЕС необходимо прочитать еще раз и убедиться, что это не фальшивые новости», — говорится в сообщении.

По его словам, Сербия — «маленькая страна, но она не настолько мала, чтобы отказываться от себя и своего права выбирать друзей».

Ранее, 3 июня, посол США в России Линн Трейси объяснила смысл санкций, которые вводятся против России. Цель санкций состояла не в том, чтобы «наказать россиян или усложнить им жизнь». Они направлены на то, чтобы постараться затруднить ведение боевых действий.

Россия считает санкции Запада незаконными. Все попытки США и их союзников сдержать и изолировать Россию, в том числе санкциями, провалились, написал президент России Владимир Путин в статье перед визитом в КНДР в июне этого года.