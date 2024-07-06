Представитель штаба Трампа заявила, что Байден находится в «упадке»

Представитель предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа Каролин Ливитт заявила, что действующий президент страны Джо Байден находится в состоянии «упадка». Об этом она написала в соцсети X (бывший Twitter).

«Байден находится в состоянии отрицания и упадка», — написала она.

После интервью президента ABC советник Трампа заявил, что Байден «выжил, чтобы преодолевать тяготы нового дня», сообщил телеканал CNN.

Предвыборный штаб Трампа внимательно следит за тем, как Байден справляется с манипуляциями демократов после выступления на дебатах, чтобы определить, как может измениться ситуация в будущем, уточнил телеканал.

Однако многие советники и союзники Трампа считают, что одержать победу в ноябре будет просто.

Речь идет о первых предвыборных дебатах на пост президента США между Трампом и Байденом, которые прошли 27 июня.

Действующий президент во время дебатов нередко запинался, невнятно говорил и выглядел растерянным, что спровоцировало панику в лагере демократов и сомнения, что политик сможет составить конкуренцию республиканцу.