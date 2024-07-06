«Квартал 95» отверг связи с уехавшим с Украины актером

Студия «Квартал 95» сообщила, что актер Руслан Ханумак, уехавший с Украины, никогда не был их штатным сотрудником. Об этом компания заявила в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Хотим отметить, что Руслан Ханумак никогда не был штатным сотрудником студии «Квартал 95». Студия ранее сотрудничала с Русланом как со сценаристом, режиссером и актером только на условиях договоров заказа», — говорится в публикации.

По данным компании, «Квартал 95» не имеет с Русланом Ханумаком никаких гражданско-правовых и трудовых отношений с 2021 года.

В публикации говорится, что «не корректно называть его [Ханумака] звездой или актером студии», так как «все актеры «Квартала 95» находятся на Украине».

«Квартал 95» — украинская компания, которая занимается производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Она основана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал». Одним из ее совладельцев выступил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который после прихода к власти вышел из бизнеса и передал свою долю деловым партнерам.

Накануне актер уехал с Украины и сообщил об этом в своем Instagram. Ханумак написал, что пусть он будет «в глазах многих предателем», но его сын будет расти с отцом.

Актер также утверждает, что покинул страну на законных основаниях, так как его признали непригодным к воинской службе из-за астмы. Он опубликовал документ, согласно которому имеет отсрочку до 3 ноября 2024 года.