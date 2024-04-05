Сооснователь «Квартала 95» раскритиковал «отмену» русской культуры

Борис Шефир раскритиковал «отмену» русской культуры на Украине и выступил за дружбу между государствами. Его родной брат Сергей Шефир — бывший первый помощник Зеленского — упрекнул его за такую позицию

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сооснователь «Студии Квартал-95» Борис Шефир раскритиковал кампанию против русского языка и культуры на Украине, отметив, что продолжает говорить по-русски и не может смотреть, как на Украине разрушают памятники российским классикам, передает «Страна.ua».

«Я люблю русский язык, русскую культуру. Я не могу смотреть, как разрушают памятники Пушкину в стране. Для меня это глупость», — сказал он.

Вместе с тем Шефир отметил, что в настоящее время проживает в Германии и до окончания боевых действий не намерен возвращаться на Украину. «Бизнес упал, он не работает, потому что развлекательное телевидение отсутствует в стране. У меня дети, мне 64 года, я не военнообязан. То есть уехал спасать детей от войны», — пояснил он.

Также, по его мнению, Украине «надо дружить» с Россией. Шефир добавил, что из-за внутренних разногласий и своего отъезда он уже полностью прекратил сотрудничество с «Кварталом».

«Квартал-95» — украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Основана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал». Одним из ее совладельцев выступил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который после прихода к власти вышел из бизнеса и передал свою долю деловым партнерам.

Бывший первый помощник президента Украины Сергей Шефир, комментируя заявление своего брата Бориса, заявил, что «категорически не согласен» с его позицией. Он подчеркнул, что ответственность за нынешний конфликт полностью лежит на России и лично на президенте страны Владимире Путине.

Сам Путин неоднократно заявлял, что запретить русскую культуру невозможно. По его словам, к отмене русской культуры могут призывать только неумные люди. «Когда мы слышим где-то со стороны, [что] кто-то говорит об отмене русской культуры и вообще культуры народов России, по сути, мы понимаем, что это так могут говорить только неумные люди», — отмечал глава государства.

МИД России также выражал протест из-за сноса памятников российским деятелям культуры на Украине. Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркивала, что таким образом Киев показывает уничижительное отношение к своим гражданам. «Все вернется на круги своя, и демонтированные памятники вновь займут свое законное место», — отмечала Захарова.