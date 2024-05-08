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Политика ,  
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В НАТО подтвердили даты проведения саммита в Вашингтоне

НАТО: саммит альянса в Вашингтоне пройдет 9–11 июля
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Саммит Североатлантического альянса в 2024 году пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля, следует из отметки в календаре мероприятий организации.

Мероприятие пройдет под председательством генерального секретаря блока Йенса Столтенберга в конференц-центре имени Уолтера Э. Вашингтона.

Даты саммита были известны ранее, альянс подтвердил проведение мероприятия в указанные сроки.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

На саммите участники блока отметят его 75-летие, а также проведут дискуссии в рамках повестки. Она включает:

  • дальнейшую поддержку Украины;
  • усиление сдерживания и обороноспособности;
  • взаимодействие с промышленными предприятиями с целью увеличения производства и развития промышленной базы;
  • укрепление партнерства в рамках альянса;
  • обеспечение выполнения союзниками обязательств по инвестированию в собственную и коллективную оборону.

Итальянское издание Corriere della Sera ранее сообщило со ссылкой на проект, что НАТО хочет принять документ, где будет отражен отказ от введения войск на Украину. По данным газеты, он может быть согласован на предстоящем саммите блока.

Среди других положений проекта — передача главенства в контактной группе, которая координирует военную помощь на Украине и собирается на военной базе Рамштайн, от США к НАТО.

Появление военных НАТО на Украине сделает конфликт России и блока неизбежным, считают в Кремле. Москва осуждает военную помощь Киеву.

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Теги
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