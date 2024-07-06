 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
0 

Меликов объяснил большое количество погибших при теракте в Дагестане

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Большое количество погибших сотрудников правоохранительных органов при теракте в Дагестане объясняется тем, что нападение «было подлым» и «скрытным», заявил глава республики Сергей Меликов на пресс-конференции в Махачкале.

«Сейчас псевдо-эксперты <...> говорят: а почему такое соотношение потерь? <...> Во-первых, потому что это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожидаемым, потому что оно, по сути своей, варварское», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Второй причиной Меликов назвал то, что сотрудники правоохранительных органов «встали в ряд», чтобы не дать пройти террористам. По словам главы, большинство погибших — сотрудники нарядов ДПС и ППС.

Число погибших при терактах в Дагестане возросло до 22
Общество
Обстановка в Дербенте, Дагестан,&nbsp; 23 июня 2024 г.

Нападение на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале произошло вечером 23 июня, террористы также атаковали пост ДПС. Тогда преступники убили протоиерея Николая Котельникова и охранника церкви, а также подожгли дербентскую синагогу.

В ходе контртеррористической операции (КТО) были ликвидированы пятеро нападавших.

В результате погибли 22 человека, в том числе 17 правоохранителей. Пострадали около 50 человек — как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Дагестан теракт Сергей Меликов
Материалы по теме
В Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь
Общество
Фигуранта дела о теракте в Дербенте арестовали на два месяца
Политика
Меликов приехал в атакованные боевиками церковь и синагогу в Дербенте
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
Движение по Крымскому мосту перекрыли на 16 минут Политика, 01:04
В Сумах приостановили подачу воды на фоне серии взрывов Политика, 01:00
Моди поднимет в России вопрос об участвующих в военной операции индийцах Политика, 00:59
Франция и Испания вышли в полуфинал. Что произошло на Евро Спорт, 00:50
Франция победила Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро Спорт, 00:43
В Сумах прозвучали взрывы Политика, 00:30
Меликов объяснил большое количество погибших при теракте в Дагестане Политика, 00:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российский форвард подписал контракт с клубом НХЛ «Калгари» Спорт, 00:03
Часть Ярославской области осталась без света и воды после грозы Общество, 05 июл, 23:32
СК завершил расследование дела экс-депутата Ильи Пономарева Политика, 05 июл, 23:12
Посетители эвакуировались из Дома культуры в Москве из-за пожара Общество, 05 июл, 22:44
Байден ответил на призывы выйти из предвыборной гонки Политика, 05 июл, 22:43
Тони Кроос провел последний матч в карьере Спорт, 05 июл, 22:37
Водитель Tesla погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Общество, 05 июл, 22:25