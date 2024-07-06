Меликов объяснил большое количество погибших при теракте в Дагестане

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Большое количество погибших сотрудников правоохранительных органов при теракте в Дагестане объясняется тем, что нападение «было подлым» и «скрытным», заявил глава республики Сергей Меликов на пресс-конференции в Махачкале.

«Сейчас псевдо-эксперты <...> говорят: а почему такое соотношение потерь? <...> Во-первых, потому что это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожидаемым, потому что оно, по сути своей, варварское», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Второй причиной Меликов назвал то, что сотрудники правоохранительных органов «встали в ряд», чтобы не дать пройти террористам. По словам главы, большинство погибших — сотрудники нарядов ДПС и ППС.

Нападение на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале произошло вечером 23 июня, террористы также атаковали пост ДПС. Тогда преступники убили протоиерея Николая Котельникова и охранника церкви, а также подожгли дербентскую синагогу.

В ходе контртеррористической операции (КТО) были ликвидированы пятеро нападавших.

В результате погибли 22 человека, в том числе 17 правоохранителей. Пострадали около 50 человек — как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов.