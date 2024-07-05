Посетители эвакуировались из Дома культуры в Москве из-за пожара

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В Доме культуры МИСИС на Ленинском проспекте в Москве произошел пожар, посетители самостоятельно покинули здание, сообщили РБК в пресс-службе МЧС со ссылкой на администрацию учреждения.

Пожар начался вечером на втором этаже здания. Огонь продолжают тушить. Спасатели проверяют помещения и вскрывают кровлю, сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар тушат почти 100 человек и около 30 единиц техники.

К 20:30 пожар локализовали на площади 350 кв. м. В МЧС уточнили, что пострадавших нет.

Дом культуры расположен по адресу: Ленинский пр-т, 4, стр. 1А.

В начале июля пожар произошел во Владивостокском государственном университете. Возгорание началось на пятом этаже в одной из аудиторий, как сообщало издание «Восток-Медиа», это произошло на фоне защиты дипломных работ. Студентов, преподавателей и другой персонал эвакуировали из здания, никто не пострадал.