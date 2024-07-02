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Из госуниверситета Владивостока эвакуировали студентов из-за пожара

Из госуниверситета Владивостока эвакуировали студентов из-за пожара
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Во Владивостокском государственном университете (ВВГУ) произошел пожар, преподавателей, персонал и студентов эвакуировали. Об этом сообщила пресс-служба университета в телеграм-канале.

«Произошло задымление в аудитории. Все службы университета сработали оперативно, были приняты меры по эвакуации персонала и студентов», — отметили в вузе. Причины возникновения возгорания устанавливаются, работа главного корпуса университета приостановлена.

Сотрудники МЧС смогли потушить пожар, огонь охватил около 20 кв. м. По данным спасателей, из здания эвакуировали 450 человек, погибших и пострадавших нет. Пожар начался в аудитории на пятом этаже здания.

Как уточняет «Восток-Медиа», пожар начался на фоне защиты дипломных работ.

В Балашихе при пожаре в общежитии погибли пять человек
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Фото:МЧС России

29 июня 2024 года ночью в двухэтажном общежитии города Балашихи в Московской области произошло возгорание. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, погибли пять человек. Среди них — четыре женщины и один мужчина, они умерли от отравления продуктами горения. По информации SHOT, все погибшие — граждане Центральной Азии. СК возбудил уголовное дело по ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по статье — до четырех лет лишения свободы.

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Теги
Владивосток Университет Пожар МЧС
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