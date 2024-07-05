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Пожар в ростовском поселке Золотой Колос потушили

МЧС: пожар в ростовском поселке Золотой Колос полностью потушили

Пожар в ростовском поселке Золотой Колос потушили
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Сотрудники МЧС потушили пожар в поселке Золотой Колос в Аксайском районе Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Утром 5 июля в поселке загорелись десять деревянных строений на улице Степная. К тушению пожара привлекли вертолет Ми-8. К 11:30 возгорание локализовали на площади 5 тыс. кв. м, к 12:13 было ликвидировано открытое горение. Полностью огонь потушили около 12:30 мск.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что огонь распространился из домовладения, где произошел бытовой пожар. Из-за плотной застройки пламя перекинулось на два соседних участка. Огонь охватил три дома и семь хозяйственных построек.

МЧС назвало причиной пожара короткое замыкание электропроводки в жилом доме. По информации ведомства, никто не пострадал.

Поселок Золотой Колос расположен примерно в 5 км к северо-востоку от Ростова-на-Дону.

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