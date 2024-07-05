И. о. главы «Росгеологии» Сергей Радьков стал гендиректором холдинга

Сергей Радьков (Фото: Росгеология)

Пост генерального директора холдинга АО «Росгеология» занял Сергей Радьков, до этого временно исполнявший обязанности главы организации, сообщает ее пресс-служба. Он также возглавит правление холдинга.

«Федеральное агентство по управлению имуществом (Росимущество) издало распоряжение об избрании Радькова Сергея Александровича генеральным директором акционерного общества «Росгеология» с 26 июня 2024 года», — говорится в публикации.

Холдинг «Росгеология» основан в 2011 году на базе «Центргеологии». Он объединяет свыше 40 государственных геологических предприятий и предоставляет услуги, связанные с геологоразведкой, в том числе углеводородного сырья (нефти и газа), а также твердых полезных ископаемых (металлы). 100% акций «Росгеологии» принадлежат Росимуществу. По итогам 2021 года его выручка составила 29,9 млрд руб., чистая прибыль — 546 млн руб.

В апреле 2024 года Радьков сменил Сергея Горькова на должности исполняющего обязанности генерального директора холдинга. Горьков возглавлял «Росгеологию» с 2019 года, но ему не продлили контракт, после чего тот покинул пост. В пресс-службе организации уход Горькова не прокомментировали.

Радьков начал работу в 1999 году в АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева». Затем с 2004 года десять лет занимал различные руководящие позиции по управлению производством в компаниях «Евраз» и «Урановый холдинг АРМЗ». С 2016 года в ПАО «ГМК «Норильский никель» занимался вопросами технологического развития и инноваций.

В июле 2021 года он перешел на пост директора по производству в АО «Росгео», где затем стал замгендиректора, а после — исполнял обязанности главы вплоть до настоящего момента.