 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Северной Осетии ввели повышенную готовность из-за числа машин у границы

В Северной Осетии ввели повышенную готовность из-за скопления машин на границе
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Власти Северной Осетии с 5 июля и до особого распоряжения ввели режим повышенной готовности, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Он пояснил, что на территории региона сейчас находится более 2 тыс. машин, следующих транзитом через пункт пропуска «Верхний Ларс» в сторону Грузии.

Вильфанд спрогнозировал сорокаградусную жару в некоторых регионах России
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Введение режима повышенной готовности обосновано тем, что у нас установилась жаркая погода — в этих условиях необходимо организовать транспортные потоки так, чтобы не допустить образования очередей непосредственно перед госграницей», — написал глава региона.

Меняйло сообщил, что поручил профильным ведомствам заполнить действующие специализированные стоянки и ограничить въезд большегрузов на территорию республики до тех пор, пока места на выделенных для них стоянках не освободятся.

Также властям поручено обеспечить водителей транзитного транспорта питьевой водой и организовать работу медицинских бригад на местах. Главы районов должны обеспечить очистку специализированных стоянок и близлежащих территорий, отметил губернатор.

Пункт пропуска «Верхний Ларс» может пропускать через границу до 1,2 тыс. автомобилей в сутки. Он расположен на Военно-Грузинской дороге, которая связывает Россию с Грузией, и служит единственным сухопутным маршрутом, которым можно добраться из России в Армению.

По данным республиканского управления МЧС, с 5 по 8 июля в Северной Осетии в дневное время ожидается жара до плюс 38 градусов.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Северная Осетия Верхний Ларс транзит режим повышенной готовности
Материалы по теме
Московские службы заявили о готовности к аномальной жаре
Общество
В Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за медведей
Общество
Вильфанд спрогнозировал сорокаградусную жару в некоторых регионах России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 17:37
В Севастополе похоронили погибшую при атаке 23 июня воспитательницу Политика, 20:21
«Спартак» сыграл вничью с казахстанским клубом в товарищеском матче Спорт, 20:20
Сеть «Киномакс» отменила все показы нового эпизода шоу Александра Гудкова Общество, 20:15
Про вдохновение: 12 проектов общества «Знание» на выставке «Россия» Life, 20:12
Испания забила Германии. Что происходит на Евро Спорт, 20:11
Эксперты обсудили актуальные вопросы на Форуме непрерывного образования Отрасли, 20:10
Обвиняемого в хищении денег у монастыря в Москве отправили под арест Общество, 20:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин раскрыл содержание переговоров с Орбаном Политика, 19:52
Российский пловец принял приглашение МОК выступить на Олимпиаде Спорт, 19:42
В Москву пришел сильный ливень. Видео Общество, 19:38
В Северной Осетии ввели повышенную готовность из-за числа машин у границы Общество, 19:36
В Росавиации рассказали о поисках перевернувшегося при посадке Ан-2 Общество, 19:24
Пентагон отложил военные учения с Грузией на неопределенный срок Политика, 19:23
Инсульт, роды и пропавшие люди: добрые истории спасения от таксистов РБК и Яндекс Go, 19:11