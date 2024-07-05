В Северной Осетии ввели повышенную готовность из-за числа машин у границы

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Власти Северной Осетии с 5 июля и до особого распоряжения ввели режим повышенной готовности, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Он пояснил, что на территории региона сейчас находится более 2 тыс. машин, следующих транзитом через пункт пропуска «Верхний Ларс» в сторону Грузии.

«Введение режима повышенной готовности обосновано тем, что у нас установилась жаркая погода — в этих условиях необходимо организовать транспортные потоки так, чтобы не допустить образования очередей непосредственно перед госграницей», — написал глава региона.

Меняйло сообщил, что поручил профильным ведомствам заполнить действующие специализированные стоянки и ограничить въезд большегрузов на территорию республики до тех пор, пока места на выделенных для них стоянках не освободятся.

Также властям поручено обеспечить водителей транзитного транспорта питьевой водой и организовать работу медицинских бригад на местах. Главы районов должны обеспечить очистку специализированных стоянок и близлежащих территорий, отметил губернатор.

Пункт пропуска «Верхний Ларс» может пропускать через границу до 1,2 тыс. автомобилей в сутки. Он расположен на Военно-Грузинской дороге, которая связывает Россию с Грузией, и служит единственным сухопутным маршрутом, которым можно добраться из России в Армению.

По данным республиканского управления МЧС, с 5 по 8 июля в Северной Осетии в дневное время ожидается жара до плюс 38 градусов.