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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил о готовности России к обсуждению урегулирования на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Российские власти неизменно сохраняют готовность к обсуждению урегулирования по Украине, однако этого не желают в Киеве, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Трансляцию вел РБК.

Путин напомнил, что неоднократно говорил, что Москва всегда была открыта для обсуждения политико-дипломатического урегулирования. «Однако с противной стороны слышим о нежелании решать вопросы именно таким способом», — сказал он.

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По словам Орбана, визит в Россию был необходим для продолжения «мирной миссии». За несколько дней до этого венгерский премьер посетил Киев, где проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. На ней Орбан предложил украинскому лидеру подумать над установлением режима прекращения огня, чтобы поспособствовать началу мирного диалога.

Как позже рассказал политик, Зеленскому эта идея не очень понравилась. Орбан объяснил, что у украинского лидера «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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