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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле рассказали, сколько продлятся переговоры Путина и Орбана

Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан и Владимир Путин
Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Reuters)

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана продлятся не менее двух-трех часов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

«Столько, сколько потребуется», — сказал Песков на вопрос о продолжительности беседы. «Но, я думаю, часа два-три как минимум», — добавил он.

Песков рассказал, когда Орбан предложил провести переговоры с Путиным
Политика
Виктор Орбан и&nbsp;Владимир Путин

По данным ТАСС, переговоры продолжаются в составе делегаций, затем планируется рабочий ланч, а потом, возможно, перейдут в режим тет-а-тет.

Россию на переговорах также представляют глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков и помощник президента Владимир Мединский. От Венгрии во встрече участвует глава МИДа Петер Сийярто.

Путин ранее заявил Орбану, что на встрече у них будет возможность обсудить ситуацию на Украине. Венгерский премьер в ответ заявил, что хотел бы ознакомиться с мнением российского президента по важным для Европы вопросам, а сегодняшнюю встречу назвал «особенной».

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Владимир Путин

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