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Идеолог Brexit с восьмой попытки избрался в британский парламент

Идеолог Brexit Найджел Фарадж с восьмой попытки избрался в британский парламент
Найджел Фараж
Найджел Фараж (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Лидер правой популистской партии Reform UK Найджел Фарадж получил место в палате общин британского парламента по итогам прошедших выборов, передает Reuters. Политик добился мандата с восьмой попытки, все предыдущие семь закончились неудачей, отмечает агентство.

Фарадж избрался от одномандатного округа Клактон (графство Эссекс), набрав 46% голосов. В 2016 году, когда проходил референдум по вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), уровень поддержки этой инициативы местными избирателями был одним из самых высоких в стране, пишет Reuters.

Найджел Фарадж — один из главных инициаторов Brexit.

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Парламентские выборы в Великобритании проходили 4 июля. По их итогам ранее правившая партия консерваторов (тори) получила 121 место в парламенте и потеряла 250. Победу одержали лейбористы с результатом в 412 мест (у них прибавилось 211 мандатов), передавал Sky News. Партия Фараджа Reform UK, по данным канала, показала третий результат на выборах — 14,3%.

Днем 5 июля действующий премьер Великобритании Риши Сунак объявил об уходе с поста лидера консерваторов и отставке с должности премьер-министра. Новым главой правительства стал лидер лейбористов Кир Стармер.

Сунак и занимавшая до него пост премьера Лиз Трасс по итогам выборов потеряли места в парламенте. Их также лишились почти все министры-консерваторы, лидер палаты общин Пенни Мордонт, экс-министр по делам Уэльса и главный парламентский организатор консерваторов Саймон Харт. Единственным министром консервативной партии, сохранившим мандат, стал глава МИДа Джереми Хант. В своем округе Годалминг и Эш он победил с минимальным перевесом в 891 голос, отмечал Sky News.

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Теги
Brexit парламентские выборы Великобритания парламент Великобритании Найджел Фарадж
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