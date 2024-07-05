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Карл III назначил нового премьера Великобритании

Карл III назначил новым премьером Британии лидера лейбористов Кира Стармера
Карл III принял отставку Сунака и назначил на пост премьера лидера лейбористов Стармера. Тот в обращении к британцам пообещал доказать, что политика может быть «силой добра», и заверил, что правительство будет служить народу
Кир Стармер и Карл III
Кир Стармер и Карл III (Фото: Yui Mok / Reuters)

Новым британским премьером стал Кир Стармер, лидер партии лейбористов, которая одержала победу на всеобщих выборах. Его назначил король Карл III, принявший отставку Риши Сунака, сообщается на сайте правительства страны.

По итогам выборов в королевстве партия Сунака получила 121 место в парламенте и потеряла 250, а лейбористы получили 412 мест (у них прибавилось 211 мандатов), следует из данных Sky News.

После встречи с монархом Стармер прибыл в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне и выступил с речью. Он поблагодарил теперь уже экс-премьера Сунака и отметил его достижения. В то же время теперь, продолжил Стармер, британцы проголосовали за «перемены, за национальное обновление и возвращение политики на службу гражданам».

«Когда разрыв между жертвами, на которые идут люди, и услугами, которые они получают от политиков, становится таким большим, это приводит к усталости в сердце народа, к угасанию надежды, духа, веры в лучшее будущее, в то, что нам нужно двигаться вперед вместе. Так вот, эту рану, это недоверие можно залечить только действиями, а не словами», — сказал новый премьер (цитата по The Telegraph).

Он добавил, что лейбористы в правительстве будут «восстанавливать страну». «Независимо от того, голосовали вы за лейбористов или нет, особенно если вы этого не делали, я говорю вам прямо: мое правительство будет служить вам», — подчеркнул Стармер.

Премьер Британии извинился и ушел в отставку
Политика
Риши Сунак

Лидер лейбористов пообещал доказать, что политика может быть «силой добра», «поставить на ноги» систему здравоохранения, «обеспечить безопасные границы и улицы, достойное и уважительное отношение ко всем на работе, предоставить возможность чистой британской энергетике навсегда сократить ваши счета за электроэнергию».

«И кирпичик за кирпичиком мы будем восстанавливать инфраструктуру возможностей, школы и колледжи мирового класса, недорогие дома, которые, как я знаю, являются залогом надежды для трудящихся, безопасности, на которой семьи рабочего класса, подобные моей, могут строить свою жизнь», — заключил он.

Сунак до этого объявил о своей отставке с поста главы Консервативной партии (тори) и лидера правительства, начав свою речь словами I am sorry («мне жаль» или «простите»). Он отметил, что не уходит с должности главы партии немедленно, а сделает это, когда начнется гонка за это место.

После разгромного поражения тори свои места в парламенте потеряют экс-премьер-министр Лиз Трасс (с 6 сентября по 25 октября 2022 года), министр обороны Грант Шэппс, министр юстиции Алекс Чок, министр образования Джиллиан Киган, министр культуры и спорта Люси Фрейзер, министр транспорта Марк Харпер и министр по делам ветеранов Джонни Мерсер.

Bloomberg описал, как «лихой адвокат» Стармер выиграл британские выборы
Политика
Кир Стармер

Стармер возглавил партию лейбористов четыре года назад, когда она переживала одно из самых тяжелых поражений за свою 100-летнюю историю (на прошлых выборах у них было 202 места). Последние 14 лет у власти в Британии оставались консерваторы.

В прошлом Стармер был успешным адвокатом, стал прототипом «лихого адвоката» Марка Дарси в книге и фильме «Дневник Бриджит Джонс». В 2015 году был избран в палату общин от лондонского округа Холборн и Сент-Панкрас, где жил много лет, получив 52,9% голосов. За год до этого получил рыцарское звание за свои заслуги перед уголовным правосудием.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Кир Стармер Риши Сунак премьер-министр Великобритания
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