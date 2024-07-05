Москвичам посоветовали пересесть на метро из-за сверхинтенсивных осадков

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Департамент транспорта предупредил жителей столицы о надвигающихся осадках и посоветовал пользоваться метро. По сообщениям синоптиков, в городе ожидается ливень с грозой и ветер с порывами до 25 м/с. По данным Гидрометцентра, плохая погода сохранится в регионе до 6:00 6 июля.

Дептранс в телеграм-канале порекомендовал москвичам не садиться за руль и передвигаться по городу на метро. Ведомство предупредило о возможных затруднениях движения на некоторых участках дорог. Сложно будет проехать по центру города, по вылетным магистралям и по МКАД.

После появления предупреждения о сильных ливнях и грозе парки и места скопления людей в Москве временно закрыли, а авиакомпания «Аэрофлот» решила объединить несколько рейсов из Москвы. Пассажирам рекомендовали добираться в аэропорт на «Аэроэкспрессе».

Несколько дней в столице держалась аномальная жара, был побит температурный рекорд 1917 года (+32,5 градуса). Затем жару сменила гроза с дождем и молниями.