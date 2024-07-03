Жара в Москве сменилась дождем с грозой. Видео

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В некоторых районах Москвы, в частности на юге и востоке, жара и солнце сменились ливнем с грозой и громом, свидетельствуют видео очевидцев.

В столице 3 июля был побит температурный рекорд 1917 года (+32,2°С): температура на базовой станции ВДНХ достигла +32,7°С, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Мэр Сергей Собянин предупредил, что жаркая погода сохранится и 4 июля, а 5-го пройдут дожди и может выпасть до 50% нормы осадков.