Песков назвал одну из тем переговоров Путина и Орбана в Москве

Владимир Путин и Виктор Орбан (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

В Кремле ожидаются переговоры президента Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков. Фрагмент видеозаписи опубликовал в своем телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Пресс-секретаря спросили, будут ли Путин и Орбан обсуждать ситуацию вокруг Украины. «В том числе», — ответил Песков.

Орбан прилетел в Москву днем 5 июля, назвав целью своего визита мирную миссию.

Несколькими днями ранее он побывал в Киеве, где провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. После встречи Орбан рассказал, что попросил главу государства рассмотреть возможность прекращения огня перед началом переговоров с Россией. Это не то, на что пойдет Украина без четкого плана, ответил на эту просьбу Зеленский.

Москва для урегулирования конфликта требует признания «новых территориальных реалий». Киев называл одним из условий начала переговоров возвращение к границам страны 1991 года.