Никоненко назвал вредительством идею снять ремейки советских фильмов

Сергей Никоненко (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Идея Минпросвещения переснять десятки советских фильмов напоминает вредительство. Такое мнение в разговоре с РБК высказал народный артист РСФСР, актер и режиссер Сергей Никоненко.

«Предлагаю срочно уволить министра просвещения (Сергея Кравцова - РБК). Никогда еще копии и репродукции не были лучше оригинала. В этих намерениях просветителей я подозреваю тенденцию вредительства. Снимайте свое, пусть оно будет лучше, но не трогайте классику», — сказал РБК Сергей Никоненко.

РБК обратился за комментарием к Юрию Каре, Вере Алентовой, Сергею Бондарчуку, Наталье Бондарчук, Ирине Купченко, представителю Эммануила Виторгана.

В список фильмов, которые министерство предложило переснять, вошли 30 картин, включая фильмы «Летят журавли» и «Как закалялась сталь». В ведомстве также предложили экранизировать 15 литературных произведений — «Севастопольские рассказы» Льва Толстова, «Голубую стрекозу» Михаила Пришвина и другие. Новые картины будут созданы для «сохранения исторической памяти и формирования патриотизма», пояснили в министерстве.