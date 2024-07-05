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Никоненко назвал вредительством идею снять ремейки советских фильмов

Никоненко предложил уволить министра просвещения после идеи о ремейках фильмов
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Идея Минпросвещения переснять десятки советских фильмов напоминает вредительство. Такое мнение в разговоре с РБК высказал народный артист РСФСР, актер и режиссер Сергей Никоненко.

«Предлагаю срочно уволить министра просвещения (Сергея Кравцова - РБК). Никогда еще копии и репродукции не были лучше оригинала. В этих намерениях просветителей я подозреваю тенденцию вредительства. Снимайте свое, пусть оно будет лучше, но не трогайте классику», — сказал РБК Сергей Никоненко.

РБК обратился за комментарием к Юрию Каре, Вере Алентовой, Сергею Бондарчуку, Наталье Бондарчук, Ирине Купченко, представителю Эммануила Виторгана.

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Кадр из фильма &laquo;Летят журавли&raquo; 1957 год

В список фильмов, которые министерство предложило переснять, вошли 30 картин, включая фильмы «Летят журавли» и «Как закалялась сталь». В ведомстве также предложили экранизировать 15 литературных произведений — «Севастопольские рассказы» Льва Толстова, «Голубую стрекозу» Михаила Пришвина и другие. Новые картины будут созданы для «сохранения исторической памяти и формирования патриотизма», пояснили в министерстве.

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