Москвичи четвертый день подряд побили рекорд потребления света из-за жары

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В Московском регионе четвертый день подряд фиксируют новые летние рекорды потребления энергии на фоне жары, сообщили РБК в «Системном операторе» Единой энергосистемы (СО ЕЭС).

«Потребление мощности энергосистемы 4 июля в 14:00 составило 16 083 МВт, что на 1515 МВт больше прошлогоднего показателя, зафиксированного 7 августа 2023 года», — рассказали в пресс-службе оператора. Это связано с активным использованием кондиционеров и вентиляторов из-за жаркой погоды, отметили там.

Новые рекорды зафиксировали еще в 12 регионах России. К примеру, в Воронежской области 4 июля установлен уже шестой рекорд за лето. К 14:00 уровень потребления составил 1830 МВт, что на 132 МВт больше летнего максимума, зафиксированного 7 июля 2023 года, рассказали в операторе.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни температура воздуха на юге России и в Поволжье может прогреться до плюс 40 градусов. В Дагестане температура может достигнуть плюс 43 градусов в низменностях, предупредили в республиканском главке МЧС.