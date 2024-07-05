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Военная операция на Украине ,  
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Орбан показал первое фото после прилета в Москву

Сюжет
Военная операция на Украине
Викотр Орбан (в центре)
Викотр Орбан (в центре) (Фото: PM_ViktorOrban / X)

Премьер-министр Виктор Орбан показал первое фото после прилета в Москву. На кадрах он идет ко входу в правительственный терминал аэропорта «Внуково». Целью визита Орбан назвал «мирную миссию», заявив, что Москва — «вторая остановка».

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2 июля Орбан приезжал в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи он предложил прекратить огонь перед началом мирных переговоров с Россией. Зеленский в ответ заявил, что идея ему не очень нравится, но предложил поразмышлять и подумать над идеей.

Во время визита в Москву у Орбана запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Виктор Орбан (в центре)

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Теги
Виктор Орбан Москва Владимир Путин переговоры
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