Викотр Орбан (в центре) (Фото: PM_ViktorOrban / X)

Премьер-министр Виктор Орбан показал первое фото после прилета в Москву. На кадрах он идет ко входу в правительственный терминал аэропорта «Внуково». Целью визита Орбан назвал «мирную миссию», заявив, что Москва — «вторая остановка».

2 июля Орбан приезжал в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи он предложил прекратить огонь перед началом мирных переговоров с Россией. Зеленский в ответ заявил, что идея ему не очень нравится, но предложил поразмышлять и подумать над идеей.

Во время визита в Москву у Орбана запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.