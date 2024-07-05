Губернатор сообщил об атаке дронов на автозаправки в Курской области
Украинские дроны атаковали автозаправочные станции в Суджанском районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Ранение получил водитель легкового автомобиля, уточнил глава региона.
«В селе Заолешенка украинский коптер повредил автомобиль и помещение заправки. Ранение получил один из жителей», — говорится в сообщении.
Автомобиль после атаки загорелся, для тушения был вызван расчет пожарных МЧС.
Накануне два украинских беспилотника атаковали три автомобиля на дороге в Белгородской области. В результате пострадали четыре человека: двое мужчин, женщина и девочка 12 лет.
Все они были доставлены в больницу. Ребенок получил контузию, у взрослых баротравмы. Один мужчина также получил контузию, ожоги головы и шеи.
Еще один дрон на том же участке автодороги атаковал грузовую машину. Водитель не пострадал, но повреждения получила кабина автомобиля.