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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил об атаке дронов на автозаправки в Курской области

Губернатор Смирнов: украинские дроны атаковали автозаправки в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинские дроны атаковали автозаправочные станции в Суджанском районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Ранение получил водитель легкового автомобиля, уточнил глава региона.

«В селе Заолешенка украинский коптер повредил автомобиль и помещение заправки. Ранение получил один из жителей», — говорится в сообщении.

Автомобиль после атаки загорелся, для тушения был вызван расчет пожарных МЧС.

Губернатор сообщил о пострадавших при атаке дронов на Краснодарский край
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Фото:Никита Попов / РБК

Накануне два украинских беспилотника атаковали три автомобиля на дороге в Белгородской области. В результате пострадали четыре человека: двое мужчин, женщина и девочка 12 лет.

Все они были доставлены в больницу. Ребенок получил контузию, у взрослых баротравмы. Один мужчина также получил контузию, ожоги головы и шеи.

Еще один дрон на том же участке автодороги атаковал грузовую машину. Водитель не пострадал, но повреждения получила кабина автомобиля.

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Теги
беспилотники автозаправки Курская область Алексей Смирнов
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