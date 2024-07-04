В Белгородской области дроны атаковали три автомобиля

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Два украинских беспилотника атаковали три автомобиля на дороге в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«На участке автодороги Борисовка — Байцуры беспилотник сбросил на два автомобиля взрывное устройство», — написал губернатор. По его словам, в результате пострадали четыре человека: двое мужчин, женщина и девочка 12 лет.

Все они доставлены в больницу. Ребенок получил контузию, у взрослых — баротравмы. Один мужчина также получил контузию, ожоги головы и шеи.

Еще один дрон на этом же участке автодороги атаковал грузовую машину. Как пишет Гладков, водитель через зеркало заднего вида заметил беспилотник и притормозил, поэтому дрон врезался в дорожное полотно и взорвался. Мужчина не пострадал, но повреждения получила кабина автомобиля.