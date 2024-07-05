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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Сына главы района Дагестана перед терактом попытались остановить братья

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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Магомед Омаров
Магомед Омаров (Фото: пресс-служба Ленинского суда / ТАСС)

Сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова пытались остановить своего брата Османа Омарова, который предположительно участвовал в теракте в Махачкале. Об этом «РИА Новости» рассказала жена одного из них Зарина Омарова.

«Мне муж позвонил и сказал, что увидел какой-то странный статус у брата в WhatsApp, и они срочно выехали в город, сами не зная, куда едут и что их ждет. Один из братьев сказал, что успел до него дозвониться и кричал: «Осман, остановись, умоляю!» Но он никого не слышал», — сказала она.

По словам женщины, Осман Омаров занимался строительством, проводил время с семьей только в родительском доме, а о его радикальных взглядах никто не знал.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Вечером 23 июня неизвестные напали на синагоги, церковь и посты полиции в Дербенте и Махачкале. В результате погибли 22 человека, в том числе 17 правоохранителей. Пострадали около 50 человек — как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов.

Среди убитых террористов были двое братьев Омаровых, Осман и Адиль. В Верховном суде Дагестана РБК сообщили, что Омаров О.М. был организатором преступной группы.

Магомеда Омарова сняли с должности на следующий день после теракта, его также исключили из «Единой России». Мужчину арестовали на десять суток за мелкое хулиганство — нецензурную брань в общественном месте. Кроме того, суд арестовал пятерых сыновей экс-чиновника по той же статье.

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Теги
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