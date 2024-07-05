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Политика ,  
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Минобороны Индии получило 35 тыс. АК-203 от России

«Ростех»: совместное предприятие передало военным Индии 35 тыс. автоматов АК-203
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Совместное предприятие России и Индии Indo-Russian Rifles Private Limited передало последней 35 тыс. автоматов АК-203, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Учредители предприятия с российской стороны — «Рособоронэкспорт» и концерн «Калашников», входящий в «Ростех». «Индия — первый иностранный заказчик, который начал выпускать у себя 200-ю серию автоматов Калашникова. Производство продукции развернуто в Индии в полном соответствии программам Make In India и «Самодостаточная Индия», — пояснили в госкорпорации.

Как рассказал гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, совместное предприятие завершило первую фазу проекта по производству АК-203 в Индии. «Для повышения степени локализации на завод Korwa Ordnance Factory в Амети, штат Уттар-Прадеш, отгружено все необходимое имущество, полностью оборудованы производственные мощности», — добавил Михеев.

Автомат Калашникова АК-203 — версия автомата АК-200 под используемый в индийской армии патрон 7,62×39 мм.

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Индия — один из крупнейших импортеров российского вооружения. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Москва с долей около 36% остается главным поставщиком вооружений для Дели.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация планирует запустить производство порохов для 125-мм танковых снарядов «Манго» в Индии. По его словам, компания уже наладила в стране производство «Манго», которые предназначены для ведения огня из пушек танков Т-72 и Т-90.

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Теги
Ростех Индия «Калашников» автоматы
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