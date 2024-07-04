Чемезов сообщил о планах запустить в Индии производство порохов
«Ростех» планирует запустить производство порохов для 125-мм танковых снарядов «Манго» на территории Индии, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
По его словам, «Ростех» уже наладил производство снарядов «Манго» в Индии, которые предназначены для ведения огня из пушек танков Т-72 и Т-90. Такое партнерство позволяет стране-импортеру развить собственное производство, подчеркнул Чемезов.
«Для обеспечения высочайшей степени локализации выпуска снарядов «Манго» в дальнейшем планируется запустить производство порохов на территории Индии», — добавил глава госкорпорации.
ОБПС «Манго» — оперенный бронебойный подкалиберный снаряд, разработанный в 1980-е годы в СССР. Снаряд имеет сложную конструкцию и позволяет поражать современные танки, оснащенные комбинированной защитой.
Индия — один из крупнейших импортеров российского вооружения. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Москва остается главным поставщиком вооружений для Дели с долей около 36%. На вооружение индийской армии в частности стоят современные истребители Су-30МКИ, подводные лодки класса Kilo, системы ПВО С-400 и танки Т-90 российского производства. Также в стране по лицензии собирают российские танки и 7,62-мм автоматы Калашникова AK-203.
Bloomberg ранее сообщал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, который может уже на следующей неделе посетить Москву, планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным в том числе вопросы вооружений. При этом, по данным агентства, от встречи не ожидается «прорывных соглашений», однако лидеры могут договориться по вопросам «военной логистики».