Чемезов сообщил о планах запустить в Индии производство порохов

«Ростех» уже наладил в Индии производство танков и снарядов для них, а теперь планирует создать и производство порохов, рассказал Чемезов. По данным SIPRI, Москва остается главным поставщиком вооружений для Дели с долей около 36%

Сергей Чемезов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Ростех» планирует запустить производство порохов для 125-мм танковых снарядов «Манго» на территории Индии, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

По его словам, «Ростех» уже наладил производство снарядов «Манго» в Индии, которые предназначены для ведения огня из пушек танков Т-72 и Т-90. Такое партнерство позволяет стране-импортеру развить собственное производство, подчеркнул Чемезов.

«Для обеспечения высочайшей степени локализации выпуска снарядов «Манго» в дальнейшем планируется запустить производство порохов на территории Индии», — добавил глава госкорпорации.

ОБПС «Манго» — оперенный бронебойный подкалиберный снаряд, разработанный в 1980-е годы в СССР. Снаряд имеет сложную конструкцию и позволяет поражать современные танки, оснащенные комбинированной защитой.

Индия — один из крупнейших импортеров российского вооружения. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Москва остается главным поставщиком вооружений для Дели с долей около 36%. На вооружение индийской армии в частности стоят современные истребители Су-30МКИ, подводные лодки класса Kilo, системы ПВО С-400 и танки Т-90 российского производства. Также в стране по лицензии собирают российские танки и 7,62-мм автоматы Калашникова AK-203.

Bloomberg ранее сообщал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, который может уже на следующей неделе посетить Москву, планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным в том числе вопросы вооружений. При этом, по данным агентства, от встречи не ожидается «прорывных соглашений», однако лидеры могут договориться по вопросам «военной логистики».