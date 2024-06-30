Пятеро солдат погибли при переправе на танке через реку в Индии

Танк с солдатами затонул в реке в Индии

На территории Ладакх на севере Индии танк с солдатами затонул при попытке пересечь реку, пятеро индийских военных погибли. Об этом сообщил министр обороны страны Раджнатх Сингх на своей странице в социальной сети X.

«Глубоко опечален гибелью пяти наших храбрых солдат индийской армии в результате несчастного случая при переправе танка через реку в Ладакхе», — написал он и выразил соболезнования семьям погибших.

Ладакх — историческая область на севере Индии у границы с Китаем.

По данным командного центра индийской армии, танк затонул рано утром 29 июня из-за внезапного повышения уровня воды в реке Шайок во время военных учений. Несчастный случай произошел неподалеку от линии фактического контроля, разделяющей Индию и Китай в Ладакхе.

Между Китаем и Индией существует конфликт, связанный с демаркацией границ в Южном Тибете. Индийские претензии касаются региона Аксайчин, который является частью Тибетского нагорья и находится под контролем Пекина, китайские — территории Аруначал-Прадеш, контролируемой Нью-Дели.

Первый вооруженный конфликт в приграничной зоне произошел в 1962 году и продлился около месяца. Тогда Китай на время занял Таванг, но позже отступил. Стороны заключили перемирие, однако столкновения периодически возникали, одно из последних произошло в конце 2022 года.