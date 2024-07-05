В Киеве решили демонтировать памятник партизану Сидору Ковпаку

Киевский городской совет проголосовал за снос памятника партизанскому командиру, дважды герою Советского Союза Сидору Ковпаку, расположенном в парке Славы, сообщил депутат от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

«Киеврада проголосовала за снос памятника Ковпаку в парке Славы», — написал он. Бужанский иронично отметил: «Как теперь будет называться парк, не знаю — может, Бесславный?»

Сидор Ковпак в годы Великой Отечественной войны руководил формированием партизанского отряда в Путивле, который сам позднее возглавил. Отряд наносил удары по немецким военным в ходе рейдов через оккупированные территории Сумской, Курской, Орловской и Брянской областей. В 1942-1943 годах Ковпак совершил партизанский рейд на Правобережную Украину по Гомельской, Пинской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областям.

Украинские власти начали массовый снос памятников российским и советским деятелям в 2015 году. После начала военной операции России в стране создали специальный Совет по дерусификации и декоммунизации, а в мае 2023 года приняли закон, упрощающий демонтаж памятников. Ранее изъять памятник из реестра и после снести было можно, если он разрушен или потерял охранный статус, а теперь — если он прославляет «российскую имперскую идеологию».