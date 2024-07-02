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Военная операция на Украине ,  
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Российские эксперты полностью изучили механизм взрывателя ракет ATACMS

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские специалисты досконально изучили взрыватель американской ракеты ATACMS, рассказал «РИА Новости» эксперт по работе с вооружением.

По его словам, специалистам удалось обезвредить взрыватель и вскрыть его корпус. Внутри оказался сложный механизм с возможностью установок для разных задач.

Российские специалисты изучили взрыватель досконально, заверил специалист, в аппарате уже не осталось никаких секретов.

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«Взрыватель стоял в боевом положении, на что нам указывает буква «А» в специальном окошке. У него часовая система дальнего взведения за счет подвижного маятника. Через время происходит его взведение», — рассказал эксперт.

Затем, по его словам, поворотный движок замыкает внутреннюю цепь взрывателя. Эта система дублированная, у нее четыре капсюля детонатора, а запуск механизма — на магнитных элементах, добавил собеседник агентства.

Эксперт также отметил, что сложная конструкция взрывателя связана с безопасностью применения. Эта боевая часть, по его словам, была разработана для противокорабельной ракеты, а в дальнейшем была установлена на ракету ATACMS.

Накануне стало известно, что специалисты по вооружению в России изучают систему наведения и коррекции полета ракеты ATACMS по блоку лазерных гироскопов и GPS-модулю.

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля». Дальность ее применения — до 300 км. Ракеты производит американская компания Lockheed Martin.

Сообщения о возможных поставках ATACMS стали появляться еще летом 2022 года, после того как США согласились поставить Киеву РСЗО HIMARS. Но тогда официальные лица заявляли, что передавать дальнобойные ракеты Вашингтон не готов.

В сентябре 2023 года президент США Джо Байден после нескольких месяцев обсуждений решил поставить Украине американские ракеты ATACMS большой дальности, но публично Вашингтон не объявил об этом, чтобы «не предупреждать русских».

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Теги
баллистическая ракета взрывчатое вещество США ученые ATACMS
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