В Курской области при ракетной атаке пострадало здание музыкальной школы

Музыкальная школа в Курской области получила повреждения из-за атаки украинской ракеты. Никто из жителей не пострадал, написал врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Сегодня утром в результате атаки украинской ракетой слободы Белой Беловского района повреждено здание музыкальной школы», — говорится в сообщении.

Смирнов добавил, что повреждения также получили магазины, расположенные неподалеку: в них выбиты окна и осколками посечены фасады.

5 июля в Курской области объявили ракетную опасность в 5:48 мск, через 15 минут в пресс-службе регионального отделения МЧС сообщили об отбое тревоги.

После начала военной операции на Украине российские регионы неоднократно подвергались атакам беспилотников. В частности, 1 июля силы ПВО сбили семь украинских дронов в Курской области.