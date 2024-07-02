 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Курский губернатор сообщил о пожаре в центре города

Врио губернатора Смирнов: в центре Курска возник пожар
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

В центре Курска произошел крупный пожар, к тушению которого привлекли около десяти единиц техники, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

В Туве объявили режим ЧС из-за большого числа лесных пожаров
Общество
Фото:Авиалесоохрана РФ / ТАСС

«На месте работают 10 единиц специальной техники и 60 человек личного состава МЧС России по Курской области», — написал врио главы региона. По его словам, пожар локализован, информации о пострадавших нет.

Причины возгорания пока неизвестны, уточнил Смирнов.

Как сообщает ГТРК «Курск», загорелось неизвестное сооружение на улице Карла Маркса. По данным «46ТВ», столб черного дыма поднялся примерно в 10 часов утра и рассеялся спустя полчаса.

21 июня в Курске произошел пожар в парке «Боева дача». Тогда загорелись два деревянных павильона кафе «Мидийное место». Пострадавших в результате происшествия не было.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Пожар Курск Алексей Смирнов МЧС
Материалы по теме
В Туве объявили режим ЧС из-за большого числа лесных пожаров
Общество
Черниговскую ТЭЦ на Украине остановили из-за пожара
Общество
Из госуниверситета Владивостока эвакуировали студентов из-за пожара
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 93,96 (+1,54) Инвестиции, 01 июл, 17:38 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 87,3 (+1,55) Инвестиции, 01 июл, 17:38
В Киеве назвали количество мобилизованных заключенных Политика, 12:56
Путин назначил двух заместителей главы Минюста Общество, 12:52
Художница Каролина Якубени заявила в полицию о краже своих картин Общество, 12:47
Крупнейший майнер Европы собрался вывести свою «дочку» на IPO в США Крипто, 12:43
У вас есть ₽1,5–2 млн на открытие дела. Как выбрать «ту самую» франшизу Pro, 12:42
Названы районы Москвы, где цены на новостройки за год выросли в 1,5 раза Недвижимость, 12:38
Bloomberg узнал, почему Моди поменял традицию и поехал в Россию Политика, 12:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Софт и железо: что главное сегодня для российской IТ-индустрии Отрасли, 12:33
Что такое ШОС и для чего она России Социальная экономика, 12:31
Сотрудницу вуза задержали за фиктивные экзамены по языку для мигрантов Общество, 12:27
Выбило дверь и стену: последствия взрыва газа в доме в Стерлитамаке Общество, 12:26
Цена нефти Brent впервые за два месяца превысила $87 за баррель Инвестиции, 12:25
Новостройки бизнес-класса в Москве меняются. Как выбрать в них жилье Pro, 12:24
Продажи АвтоВАЗа за месяц снизились на 2,8% Авто, 12:23