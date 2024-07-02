Курский губернатор сообщил о пожаре в центре города

Фото: gubernator_46 / Telegram

В центре Курска произошел крупный пожар, к тушению которого привлекли около десяти единиц техники, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«На месте работают 10 единиц специальной техники и 60 человек личного состава МЧС России по Курской области», — написал врио главы региона. По его словам, пожар локализован, информации о пострадавших нет.

Причины возгорания пока неизвестны, уточнил Смирнов.

Как сообщает ГТРК «Курск», загорелось неизвестное сооружение на улице Карла Маркса. По данным «46ТВ», столб черного дыма поднялся примерно в 10 часов утра и рассеялся спустя полчаса.

21 июня в Курске произошел пожар в парке «Боева дача». Тогда загорелись два деревянных павильона кафе «Мидийное место». Пострадавших в результате происшествия не было.