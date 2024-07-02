Аэропорт Гюмри эвакуировали после сообщения о минировании

МВД Армении: аэропорт Ширак в Гюмри эвакуировали после сообщения о минировании

Аэропорт Ширак (Фото: Zvartnots International Airport )

Персонал аэропорта Ширак в городе Гюмри в центральной части Армении эвакуирован. Незадолго до этого неизвестные сообщили полиции, что там заложена бомба, передает 1Lurer со ссылкой на МВД республики.

В ведомстве уточнили, что на место прибыли полицейские, ведется расследование ситуации.

Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян уточнил «Sputnik Армения», что территория аэропорта оцеплена. По данным издания, также на место прибыли пожарные, спасатели и саперы.

Аэропорт Ширак в Гюмри действует с 1961 года. По основным показателям он является вторым в Армении. Аэропорт расположен в 5 км от Гюмри и в 120 км от Еревана.

В конце апреля молдавский телеканал TV8 сообщил об эвакуации пассажиров из аэропорта Кишинева после сообщения о минировании. На кадрах, которые показал канал, люди с чемоданами покидали здание, на место также приезжала полиция.