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Аэропорт Гюмри эвакуировали после сообщения о минировании

МВД Армении: аэропорт Ширак в Гюмри эвакуировали после сообщения о минировании
Аэропорт Ширак
Аэропорт Ширак (Фото: Zvartnots International Airport )

Персонал аэропорта Ширак в городе Гюмри в центральной части Армении эвакуирован. Незадолго до этого неизвестные сообщили полиции, что там заложена бомба, передает 1Lurer со ссылкой на МВД республики.

В ведомстве уточнили, что на место прибыли полицейские, ведется расследование ситуации.

Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян уточнил «Sputnik Армения», что территория аэропорта оцеплена. По данным издания, также на место прибыли пожарные, спасатели и саперы.

TV8 сообщил об эвакуации аэропорта Кишинева после сообщения о минировании
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Аэропорт Ширак в Гюмри действует с 1961 года. По основным показателям он является вторым в Армении. Аэропорт расположен в 5 км от Гюмри и в 120 км от Еревана.

В конце апреля молдавский телеканал TV8 сообщил об эвакуации пассажиров из аэропорта Кишинева после сообщения о минировании. На кадрах, которые показал канал, люди с чемоданами покидали здание, на место также приезжала полиция.

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Теги
Армения Гюмри аэропорты эвакуация минирование
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