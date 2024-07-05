В Пензенской области загорелся склад с лакокрасочными материалами

Пожарные тушат склад с лакокрасочными материалами в Пензенской области, сообщила пресс-служба МЧС России. Горит кровля металлического ангара на 1,5 тыс. кв. м.

В МЧС добавили, что на месте работают 35 специалистов и 11 единиц техники.

Вечером 4 июля в ведомстве отчитались о ликвидации пожара на севере Москвы. По сообщению Московской железной дороги, загорелось помещение на станции Москва-Товарная-Смоленская.

В МЧС уточнили, что пожар тушили 37 специалистов и 10 единиц техники. Также для тушения прибыл пожарный поезд.