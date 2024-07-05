 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Пензенской области загорелся склад с лакокрасочными материалами

Пожарные тушат склад с лакокрасочными материалами в Пензенской области, сообщила пресс-служба МЧС России. Горит кровля металлического ангара на 1,5 тыс. кв. м.

В МЧС добавили, что на месте работают 35 специалистов и 11 единиц техники.

Для тушения пожара на станции в Москве привлекли пожарный поезд
Общество

Вечером 4 июля в ведомстве отчитались о ликвидации пожара на севере Москвы. По сообщению Московской железной дороги, загорелось помещение на станции Москва-Товарная-Смоленская. 

В МЧС уточнили, что пожар тушили 37 специалистов и 10 единиц техники. Также для тушения прибыл пожарный поезд.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Пожар Пензенская область МЧС тушение
Материалы по теме
Пожарные потушили загоревшийся на севере Москвы ангар
Общество
Из госуниверситета Владивостока эвакуировали студентов из-за пожара
Общество
Курский губернатор сообщил о пожаре в центре города
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 94,98 (+0,4) Инвестиции, 04 июл, 17:45 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 88,12 (+0,17) Инвестиции, 04 июл, 17:45
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности Политика, 01:49
В Краснодарском крае обломки дронов повредили гражданские объекты Политика, 01:38
Финляндия ужесточит правила въезда и выдачи ВНЖ Политика, 01:32
Россиянка погибла в Таиланде после ссоры с мужем Общество, 01:14
Магазины винила предупредили о росте цен из-за санкций Бизнес, 00:49
В Пензенской области загорелся склад с лакокрасочными материалами Общество, 00:37
Байден заявил, что будет больше спать после провала на дебатах Политика, 00:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экзит-поллы показали решительную победу лейбористов на выборах в Британии Политика, 00:15
Власти обсудят сокращение размера кредита по IT-ипотеке вдвое Технологии и медиа, 00:00
Схватка фаворитов, Роналду против Мбаппе. Интриги 1/4 финала Евро Спорт, 00:00
Развожаев сообщил, что Севастополь дважды атаковали ракеты-обманки Политика, 04 июл, 23:49
Супернадежность и простота: какие мосты строят на ТЖД РБК и УК «Эльга», 04 июл, 23:33
Военные заявили об опасном сближении Typhoon с российским Ан-30 в Сирии Политика, 04 июл, 23:32
Пожарные потушили загоревшийся на севере Москвы ангар Общество, 04 июл, 23:29