Для тушения пожара на станции в Москве привлекли пожарный поезд

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На севере Москвы на станции Москва-Товарная-Смоленская загорелось помещение, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

«Сегодня примерно в 20:30 в границах станции Москва-Товарная-Смоленская произошло возгорание помещений, которые в настоящее время не используются по назначению и находятся на консервации», — говорится в сообщении.

В главке МЧС рассказали РБК, что пожар произошел на улице Грузинский Вал. Площадь возгорания составляет 150 кв. м, к месту ЧП направили пожарный поезд с 120 т воды и 2,5 т пенообразователя.

Причину возгорания устанавливают.

МЖД уточнила, что на движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет.

В этот же день на станции «Лубянка» в московском метро из-за задымления останавливали движение поездов. Сотрудники метрополитена устранили задымление, после чего станция «Лубянка» Сокольнической линии заработала в обычном режиме.