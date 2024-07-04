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Для тушения пожара на станции в Москве привлекли пожарный поезд

Для тушения пожара на станции в Москве привлекли пожарный поезд
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На севере Москвы на станции Москва-Товарная-Смоленская загорелось помещение, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

«Сегодня примерно в 20:30 в границах станции Москва-Товарная-Смоленская произошло возгорание помещений, которые в настоящее время не используются по назначению и находятся на консервации», — говорится в сообщении.

В главке МЧС рассказали РБК, что пожар произошел на улице Грузинский Вал. Площадь возгорания составляет 150 кв. м, к месту ЧП направили пожарный поезд с 120 т воды и 2,5 т пенообразователя.

Причину возгорания устанавливают.

МЖД уточнила, что на движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет.

Станция «Лубянка» в московском метро возобновила работу после задымления
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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В этот же день на станции «Лубянка» в московском метро из-за задымления останавливали движение поездов. Сотрудники метрополитена устранили задымление, после чего станция «Лубянка» Сокольнической линии заработала в обычном режиме.

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Теги
Москва пожары станция МЖД
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