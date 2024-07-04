Пожарные потушили загоревшийся на севере Москвы ангар

Пожарные потушили загоревшуюся на севере Москвы хозпостройку рядом с железной дорогой, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», загорелся металлический ангар рядом с железной дорогой, возгорание произошло в районе Московского ипподрома, который находится на реконструкции.

Пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) сообщила, что загорелось помещение на станции Москва-Товарная-Смоленская. МЖД уточнила, что на движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет.

В 21:12 мск пресс-служба МЧС сообщила, что в Москве на улице Беговой горит хозпостройка. Площадь пожара на тот момент составила 150 кв. м. В 21:29 мск в ведомстве уточнили, что возгорание происходит на улице Грузинский вал. К тому моменту огонь охватил уже 600 кв. м.

В МЧС сообщили, что пожар тушили 37 специалистов и 10 единиц техники.

«Также для тушения прибыл пожарный поезд», — добавили в пресс-службе.