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Военная операция на Украине ,  
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Путин рассказал о просьбе Запада, когда армия России стояла под Киевом

Путин: Запад просил Москву прекратить огонь, пока армия России стояла под Киевом
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Reuters)

Западные страны просили Москву прекратить огонь и отвести войска от Киева, которые оказались там в начале военной операции на Украине в 2022 году, российские власти на это согласились, но «столкнулись с обманом», заявил президент Владимир Путин журналистам.

Он рассказал, что Москва получила предложение «и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия», чтобы это позволило Киеву предпринять «определенные вещи». «И мы это сделали. Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева. Мы сделали это. И опять столкнулись с обманом», — сказал президент России (цитата по «РИА Новости»).

Он констатировал, что стамбульские договоренности в итоге «были выброшены в помойку, так было неоднократно».

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Как рассказал глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, на которых были достигнуты предварительные договоренности о мире, заключение соглашения весной 2022 года было сорвано в том числе из-за совета Запада прекратить диалог с Россией по «эфемерным гарантиям».

Переговоры об урегулировании конфликта между Россией и Украиной начались вскоре после начала военной операции в феврале 2022 года. Стороны провели несколько раундов очно в Белоруссии и несколько — в режиме видеосвязи. В конце марта 2022 года делегации двух стран встретились в Стамбуле. Глава российских переговорщиков, помощник президента Владимир Мединский отмечал, что стороны достигли прогресса. Киев, по его словам, в том числе предложил нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности. Тем не менее уже в мае российский МИД, а после офис украинского президента сообщили, что переговоры приостановлены.

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политик, президент России
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