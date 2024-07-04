Взрыв произошел в порту Черноморска в Одесской области

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Звук взрыва был слышен в порту Черноморска в Одесской области Украины, сообщило издание «Страна».

По его данным, о взрыве в порту Черноморска писали местные паблики.

Сервисы, отслеживающие сигналы воздушной тревоги в украинских регионах, также информировали об угрозе атаки в Черноморске и окрестностях Одессы.

В настоящее время в области дали отбой воздушной тревоге.

В последний раз о взрыве в Черноморске сообщали 19 июня.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.