Взрыв произошел в порту Черноморска в Одесской области
Звук взрыва был слышен в порту Черноморска в Одесской области Украины, сообщило издание «Страна».
По его данным, о взрыве в порту Черноморска писали местные паблики.
Сервисы, отслеживающие сигналы воздушной тревоги в украинских регионах, также информировали об угрозе атаки в Черноморске и окрестностях Одессы.
В настоящее время в области дали отбой воздушной тревоге.
В последний раз о взрыве в Черноморске сообщали 19 июня.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.