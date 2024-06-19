В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы, сообщает «Страна.ua». По данным портала «Зеркало недели», взрыв прогремел в портовом городе Черноморск.
Украинские Силы обороны юга сообщили, что повреждения получил объект рекреационной инфраструктуры, также загорелась сухая трава, пожар потушили, пострадавших нет.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Упал — поднялся.
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