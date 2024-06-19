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Военная операция на Украине ,  
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В Одесской области прогремели взрывы

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Военная операция на Украине
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

В Одесской области прогремели взрывы, сообщает «Страна.ua». По данным портала «Зеркало недели», взрыв прогремел в портовом городе Черноморск.

Украинские Силы обороны юга сообщили, что повреждения получил объект рекреационной инфраструктуры, также загорелась сухая трава, пожар потушили, пострадавших нет.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Одесская область Военная операция на Украине

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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