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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прозвучал взрыв

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Военная операция на Украине
Люди в бомбоубежище
Люди в бомбоубежище (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

В Одессе прозвучал взрыв, сообщают «Зеркало недели» и украинское издание «Обозреватель».

Оба издания написали о взрыве около 6:38 мск. По их данным, в области сработала ПВО.

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Фото:Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, на тот момент она была объявлена в регионе, примерно в 6:57 режим отменили. Сигналы продолжают звучать в Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях, а также в некоторых районах Днепропетровской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Одесса взрыв Украина Военная операция на Украине
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