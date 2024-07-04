Захарова призвала председателя ГА ООН вспомнить о пределах полномочий

Дэннис Фрэнсис (Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Председателю 78-1 сессии Генассамблеи ООН Деннису Фрэнсису следует вспомнить о пределах своих полномочий, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Так она прокомментировала слова Фрэнсиса о том, что «агрессия» России против Украины является нарушением Устава организации.

«[Фрэнсис] вновь забыл о пределах своих полномочий, самолично наделив себя правом квалифицировать те или иные действия на предмет их соответствия учредительному документу Всемирной организации», — уточнила Захарова. Ее слова приводит «РИА Новости».

Официальный представитель МИД России отметила, что избирательный подход к положениям Устава ООН, которые должны уважаться всеми одинаково, неприемлем. Захарова добавила, что Украина не придерживается этих положений.

3 июля Фрэнсис приехал на Украину с официальным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Он подтвердил приверженность Генассамблеи суверенитету и независимости Украины «в пределах ее международно признанных границ».

В сентябре 2022 года Донбасс, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате проведенных в регионах референдумов. Киев назвал присоединение четырех регионов к России нарушением своего суверенитета.