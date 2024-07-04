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Садовничего переизбрали на пост президента союза ректоров
Виктор Садовничий
Ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) Виктора Садовничего переизбрали на пост президента Российского союза ректоров (РСР), передал корреспондент РБК.
Решение приняли на съезде союза, который прошел в МГУ 4 июля. На мероприятии присутствовали 617 участников, все они проголосовали за кандидатуру Садовничего.
РСР — общероссийская общественная организация, которая объединяет более 700 руководителей высших учебных заведений. Союз был основан в 1992 году. С 1994 года пост президента РСР занимает Виктор Садовничий. Президент союза избирается сроком на пять лет.
12 июня российский президент Владимир Путин удостоил Садовничего звания Героя Труда.