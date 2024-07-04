Садовничего переизбрали на пост президента союза ректоров

Виктор Садовничий (Фото: Илья Грехов / пресс-служба МГУ)

Ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) Виктора Садовничего переизбрали на пост президента Российского союза ректоров (РСР), передал корреспондент РБК.

Решение приняли на съезде союза, который прошел в МГУ 4 июля. На мероприятии присутствовали 617 участников, все они проголосовали за кандидатуру Садовничего.

РСР — общероссийская общественная организация, которая объединяет более 700 руководителей высших учебных заведений. Союз был основан в 1992 году. С 1994 года пост президента РСР занимает Виктор Садовничий. Президент союза избирается сроком на пять лет.

12 июня российский президент Владимир Путин удостоил Садовничего звания Героя Труда.