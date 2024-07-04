 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Садовничего переизбрали на пост президента союза ректоров

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий (Фото: Илья Грехов / пресс-служба МГУ)

Ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) Виктора Садовничего переизбрали на пост президента Российского союза ректоров (РСР), передал корреспондент РБК.

Решение приняли на съезде союза, который прошел в МГУ 4 июля. На мероприятии присутствовали 617 участников, все они проголосовали за кандидатуру Садовничего.

Садовничий попросил Путина помочь достроить «беспрецедентный» кампус МГУ
Общество
Владимир Путин и Виктор Садовничий

РСР — общероссийская общественная организация, которая объединяет более 700 руководителей высших учебных заведений. Союз был основан в 1992 году. С 1994 года пост президента РСР занимает Виктор Садовничий. Президент союза избирается сроком на пять лет.

12 июня российский президент Владимир Путин удостоил Садовничего звания Героя Труда.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
МГУ Виктор Садовничий ректор президент
Материалы по теме
МГУ опустился на третье место в рейтинге вузов по зарплатам айтишников
Общество
К обучению магистров в МГУ привлекут команду Прилепина и депутатов Думы
Общество
Ректор РГГУ Безбородов решил уйти в отставку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 94,58 (+0,89) Инвестиции, 03 июл, 19:33 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 87,95 (-0,04) Инвестиции, 03 июл, 19:33
Путин счел бессмысленным обращаться к Верховной раде Политика, 16:57
Набиуллина не увидела появления множественных курсов рубля в России Финансы, 16:51
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 16:48
Экономисты оценили, когда снизится инфляция и как замедлится экономика Экономика, 16:37
Что означает прием Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества Политика, 16:37
Захарова призвала председателя ГА ООН вспомнить о пределах полномочий Политика, 16:37
В Москве назвали даты приема заявлений на бумажные бюллетени на выборы Политика, 16:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Заммэра Москвы Багреева выступила на финансовом конгрессе Банка России Город, 16:30
Глава Альфа-банка поделился опытом решения проблемы нехватки кадров Отрасли, 16:27
«РИА Новости» узнало о новой работе заложника в СИЗО Ростова Общество, 16:24
Роспатент разрешил Tiffany и Maserati сохранить товарные знаки в России Вино, 16:22
Коммерческий аукцион: механика, тонкости, преимущества Отрасли, 16:13
Отыгравший 500 матчей в НХЛ защитник перешел в СКА Спорт, 16:12
Краснов поручил прокурорам проверить бани и столовые Общество, 16:11