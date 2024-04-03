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Садовничий попросил Путина помочь достроить «беспрецедентный» кампус МГУ

Путин в Кремле встретился с ректором МГУ Садовничим
Владимир Путин и Виктор Садовничий
Владимир Путин и Виктор Садовничий (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин встретился с ректором МГУ имени М.В. Ломоносова Виктором Садовничим и поздравил его с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент также спросил, какие меры поддержки он может оказать университету. Ректор попросил помочь достроить кампус за Ломоносовским проспектом.

«У нас есть планы, есть проекты, мы хотим войти в программу кампусов мирового уровня и получить небольшую поддержку. <...> Это действительно будет беспрецедентный кампус», — сказал Садовничий. Путин пообещал заняться вопросом и обсудить его.

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Президент также присвоил ректору звание Героя Труда «за выдающиеся заслуги в области науки, подготовке высококвалифицированных специалистов и активную общественно-политическую деятельность». Указ опубликован на портале правовых актов.

Садовничему исполнилось 85 лет. Он возглавляет МГУ более 30 лет — с 1992 года.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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