Садовничий попросил Путина помочь достроить «беспрецедентный» кампус МГУ
Президент Владимир Путин встретился с ректором МГУ имени М.В. Ломоносова Виктором Садовничим и поздравил его с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент также спросил, какие меры поддержки он может оказать университету. Ректор попросил помочь достроить кампус за Ломоносовским проспектом.
«У нас есть планы, есть проекты, мы хотим войти в программу кампусов мирового уровня и получить небольшую поддержку. <...> Это действительно будет беспрецедентный кампус», — сказал Садовничий. Путин пообещал заняться вопросом и обсудить его.
Президент также присвоил ректору звание Героя Труда «за выдающиеся заслуги в области науки, подготовке высококвалифицированных специалистов и активную общественно-политическую деятельность». Указ опубликован на портале правовых актов.
Садовничему исполнилось 85 лет. Он возглавляет МГУ более 30 лет — с 1992 года.
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