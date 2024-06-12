Путин заявил о способности россиян побеждать сложности и трагедии

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Президент России Владимир Путин поздравил присутствующих на церемонии вручения медалей Героя Труда и государственных премий с Днем России. Главу государства цитирует пресс-служба Кремля.

«Поздравляю вас с Днем России! Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед», — сказал Путин на церемонии в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Президент подчеркнул, что «российская государственность переживала немало сложных, даже трагических периодов», но народ всегда побеждал все трудности и «умножал величие Отечества». Он отметил, что патриотизм и ответственность за судьбу Родины «служат надежной опорой участникам специальной военной операции», а «традициям сплоченности, работы ради общего блага верны и выдающиеся граждане России», которым вручат медали Героя труда и знаки лауреатов Госпремии.

Звания Героя труда были удостоены ректор МГУ Виктор Садовничий, доктор сельскохозяйственных наук Людмила Беспалова, гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко, главный контруктор бюро «Радуга» Елтуган Сыздыков, машинист мельниц Михайловского горно-обогатительного комбината Владимир Щедов и водитель Тугнуйского угольного разреза Алексей Халмакшинов.

Знаки лауреатов Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год получили, среди прочих, молекулярный биолог Петр Чумаков, директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова и скульптор Андрей Коробцов.