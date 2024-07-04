Суд оставил под стражей обвиняемого в сборе военных данных Винатье

Суд в Москве оставил под стражей обвиняемого в сборе данных француза Винатье

Лоран Винатье (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Московский городской суд отказал в жалобе на арест гражданина Франции Лорана Винатье (признан иноагентом), которого обвинили в сборе сведений о военной деятельности России. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

7 июня Замоскворецкий районный суд Москвы заключил Винатье под стражу на один месяц и 30 суток, он будет находиться в СИЗО до 5 августа.

В итоге это решение осталось без изменений.

Винатье — консультант в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Организация «участвует в большинстве мировых конфликтов, реализуя посреднические проекты в различных частях Африки, Ближнего Востока, Евразии и Азии», сказано на ее сайте.

Мужчину задержали в Москве 6 июня. В отношении него завели уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах — ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса.

По версии следствия, Винатье несколько лет не представлял в уполномоченный орган документы, необходимые для включения в реестр иноагентов, и осуществлял незаконный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации, для чего посещал российскую территорию и встречался с россиянами. Как утверждает ФСБ, речь идет о госслужащих, политологах, социологах, экономистах и военных экспертах. Собранная информация, как считает следствие, может быть использована против безопасности России.

Винатье полностью признал свою вину.