Россия сократила импорт апельсинов из Турции в 14 раз

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Россия в мае 2024 года по сравнению с маем прошлого года вдвое сократила импорт турецких цитрусовых, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные о взаимной торговле.

За третий месяц весны Россия закупила у Турции 5,6 тыс. т апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и лимонов, сократив объемы вдвое. Сильнее всего снизились поставки апельсинов — сразу в 14 раз, импорт в годовом выражении просел до 77 т. Их доля в общем объеме импорта из Турции на этом фоне сократилась до 1%, тогда как в 2023 году достигала 10%.

Импорт мандаринов упал в 6,5 раза, до 411 т, а закупки лимонов просели втрое — до 2,2 тыс. т. Лимоны остаются одним из самых востребованных турецких продуктов на столе россиян, на них пришлось 40% импорта. Еще 52% от всей суммы импорта заняли грейпфруты. Только они смогли показать положительную динамику в годовом выражении, объемы выросли в шесть раз, до 2,9 тыс. т.

Во второй половине 2023 года апельсины сильно подорожали в России. В июле к июню рост цен на эти цитрусовые составил 22,6%, что превысило рост стоимости по любой другой позиции. В августе потребительские цены увеличились еще на 21% за месяц, это стало максимальным приростом относительно предыдущих месяцев среди всех позиций, отслеживаемых Росстатом, включая непродовольственные товары и услуги.