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Апельсиновый сок предложили делать из мандаринов из-за кризиса цитрусовых

Неурожай в Бразилии вызвал рекордный рост биржевых цен на апельсиновый сок. Производители задумались об использовании мандаринов и других цитрусовых для изготовления напитка
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Производители апельсинового сока на фоне рекордного роста цен на цитрусовые и неурожая в Бразилии начали искать альтернативные фрукты для приготовления напитка, сообщает Financial Times.

Фьючерсы на апельсиновый сок растут с 2022 года: из-за урагана и резкого похолодания во Флориде, главном производителе апельсинового сока в США, урожай упал до самого низкого уровня почти за 80 лет. В мае этого года рост цен резко увеличился: во вторник, 28 мая, стоимость фьючерса на концентрат апельсинового сока на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке достигли $4,92 за фунт, это почти в два раза превышает прошлогодние показатели.

«Это кризис. Мы никогда не сталкивались с подобным, даже во время сильных морозов и сильных ураганов», — сказал президент Международной ассоциации фруктовых и овощных соков Кис Кулс. В ассоциации ожидают «фундаментальных изменений» в мировой индустрии апельсинового сока.

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Фото:Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Производители сока могут смешивать прошлогодние запасы замороженного апельсинового концентрата (их срок годности составляет два года) с новым урожаем, но поставки сокращаются третий год подряд, и запасы истощились. По мнению Кулса, проблему можно решить, «используя разные виды фруктов» для производства апельсинового сока — например, мандарины, деревья которых более устойчивы к изменению климата. Ассоциация рассматривает возможность начала процесса регулирования, который позволил бы использовать другие цитрусовые. Для этого потребуется внести изменения — сначала в свод международных пищевых стандартов, а затем в нормативные документы на национальном уровне.

В Бразилии, крупнейшем в мире производителе апельсинового концентрата, выпуск сырья сократился на четверть, согласно оценкам профильной ассоциации Fundecitrus. По словам аналитика Rabobank Андреса Падильи, апельсиновые рощи пострадали от засухи и позеленения цитрусовых, или «болезни желтого дракона», — инфекционного заболевания, из-за которого деревья дают зеленые, деформированные и горькие плоды, непригодные для продажи в свежем виде или для приготовления сока.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
апельсины соки фрукты производители Бразилия мандарины
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